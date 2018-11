Ajalehtede liit taunib osades munitsipaalajalehtedes toimuvat ajupesu ja reklaamituru solkimist

«Oleme aastaid juhtinud tähelepanu sellele, et mõnede munitsipaallehtede tegevus on toonud kaasa demokraatiaprobleemi ning vääritu konkurentsi reklaamiturul,» ütles EALLi tegevdirektor Mart Raudsaar. «Mõned aastad tagasi toimus ka riigikogus kõrgetasemeline kohtumine poliitikutega, mis lõppes soovitusega pöörduda õiguskantsleri poole või konkurentsiametisse. Õiguskantsler aga soovitas omakorda pöörduda kohtusse nendel, kel on probleem. Kuid probleem on meil kõigil ning selle probleemiga peab tegelema seadusandja.»

Kui suur osa maksumaksja raha eest tehtavast munitsipaallehest kulub võimulolijate kiitmisele, siis on see ohuks demokraatiale. Kui maksumaksja rahaga tehtavas lehes avaldatakse tasulisi kuulutusi, siis solgitakse sellega reklaamiturgu.

«Teiseks, vältimaks poliitilist ajupesu, peaks kohalike omavalituste liidud looma eneseregulatsiooniorgani, kuhu oleks võimalik kohalikel valla või linnalehe lugejatel kaevata, kui kajastus kipub olema ühekülgne. On väga vähe tõenäoline, et Eestis on korraga igal pool võimul üks erakond või liikumine, seega on põhjust eeldada, et selline eneseregulatsiooniorgan aitaks eksinuid juhtida tagasi õigele teele,» jätkas Raudsaar.