Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhiks valiti Mihkel Solvak

Murekohaks peab Solvak sideme vähenemist Eesti ühiskonnaga, mille on põhjustanud vähene Eesti tudengite arv magistriõppekavadel. «Meil võiks olla üks väga atraktiivne eestikeelne programm. Sinna on vaja panna ressursse ja seda arendada,» selgitas Solvak.

Väga heaks töö- ja õpikeskkonnaks teeb Skytte instituudi Solvaku sõnul just positiivne töötajate kombinatsioon. «Kõik töötajad, sealhulgas professorid, on pigem nooremapoolsed kui võrrelda ülikooli keskmiste andmetega. Seega puudub meil generatsioonide vaheline konflikt,» ütles ta. Solvak lisas, et Skyttes on palju aktiivseid inimesi nii Eestist kui välismaalt, mida näitab projektipõhise välisrahastuse osakaal.