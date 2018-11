Lastefond kogub väga haruldase haigusega Tartu tüdruku ravimi ostmiseks annetusi

Oma haiguse ja ravimitest tingitud kõrvaltoimete tõttu on Katerina praegu ratastoolis. Ta ootab neerusiirdamist, mis parandaks oluliselt tema elukvaliteeti. Keerulise haiguse kulu tõttu tuleks enne siirdamist alustada ravi Solirisega ja vastavalt ravi vastusele jätkata vajadusel ravi ka pärast siirdamist. Ravi kestust kokku pole praegu kahjuks võimalik prognoosida.

Nefroloog Dr Aili Traat nentis, et Katerina haigusjuhtum on väga keeruline. Lisaks põhihaigusele ja selle tüsistunud kulule on ka kaasuvaid muude elundite kahjustusi. Lapsel on olnud korduvad luumurrud, soolekahjustus ja püsivalt ülikõrged vererõhk vaatamata rakendatud ravile.

Dr Traat avaldas lootust, et kui laps saab uue töötava neeru, võib tema luude ja vererõhu seis paremaks minna ja tüdruku elukvaliteet oluliselt paraneda. «Katerina puhul on riskid aga väga suured ja kui me otsustame neerusiirdamise kasuks, peame olema kindlad, et ei tekiks olukord, mil keha uue neeru ära tõukab,» rääkis ta.

Dr Traadi sõnul oli varasema konsiiliumi ühiseks otsuseks, et Soliris on ravim, mis võib lapse ravile kaasa aidata. «Nüüd, mil on selgunud, et Lastefondi toel on ravi võimalik, kutsume lähiajal uuesti kokku erinevate erialade arstide konsiiliumi, et arutada, mil moel ravi jätkata ja kuidas planeerida võimalikku neeru siirdamist,» kinnitas ta.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Hein rääkis, et Lastefondi nõukogu on teinud otsuse, et fond on valmis ulatama Katerinale abikäe.«Enne on aga oluline teada, et lapse tervislik seisund suudab seda ravi taluda ja seega jääme ootama konsiiliumi otsust ja arstide edasist hinnangut tegutsemiseks,» sõnas ta.

«Kui lapse ravi ning siirdamisega on võimalik alustada, siis loodame väga heade annetajate abile, et Katerina elu päästa,» lisas Hein.

Lastefondi nõukogu tegi esialgse otsuse toetada vajadusel heade annetajate toel Katerinale vajalikku ravimit poole aasta vältel kuni 200 000 euroga. Katerinale vajaliku ravimi soetamist on võimalik toetada, tehes ülekanne SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontole ja lisades selgituseks «Katerina»:

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Nordea IBAN EE791700017000285384