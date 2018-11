Ööpimeduses tegutsenud vandaali kritseldus paneb majaomanikud kukrut kergendama

Ka kortermaja Kalevi 18a sein jäi vandaalitseja teele ette ning nüüd on selle maja ees ja küljel pikad mustad jutid. Korteriühistu Kalevi 18a juhatuse liikme Indrek Kelgu sõnul on see majale suur kahju, sest terve maja tuleb üle värvida. «Ma ei oska praegu midagi muud teha kui nutta,» oli Kelk nördinud. «Seda teeb ainult kanaaju. Ei. Isegi kanal on rohkem mõistust peas.»