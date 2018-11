Politsei tabas Tartus ligi 40 roolimobiilikut

Tartu politseijaoskonna välijuht Sander Kullamaa ütles, et auto juhtimine on tegevus, mis nõuab igal sekundil juhi kogu tähelepanu. «Kui autojuhi käed ei ole roolil ja silmad sõiduteel, tehakse sisuliselt pimesõitu ning oht avariisse sattuda on suur,» märkis Kullamaa. Ta lisas, et kui vältimatult vaja, tuleb sõiduk kõrvaltegevuse ajaks turvaliselt peatada või anda telefonikõnede tegemine, sihtpunkti otsimine navigatsioonisüsteemist või muu sarnane tegevus näiteks mõne kaasreisija korraldada.