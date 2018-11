Reedel algab jõululaat.

Traditsiooniliselt käib kauplemine kõige heaga, mida ühelt laadalt leida võib. Jõululaada projektijuhi Annika Pettai sõnul on müügilettidel esindatud toit ja jook, käsitöö, ilu- ja tervisetooted, jõulukaunistused ja palju muud.

Kuivõrd Tartu Näitused on jõuluteemalisi laatasid korraldanud juba 22 aastat ja info suurest müügisündmusest levinud ka piiritaha, leiab aasta-aastalt stendidest üha enam välismaalt tulnud müüjaid. «Tänavu tullakse Jõululaadale Lätist, Leedust, Poolast ja ka Valgevenest,» märkis korraldaja.

Selleks, et külastajatel oleks laadal lihtsam huvipakkuvad tooted üles leida, on ka tänavu osalejad paigutatud selliselt, et toiduained ning ilu- ja tervisetooted leiab messikeskuse esimesest paviljonist ning käsitöö tagumisest hallist. Käesoleval aastal laieneb müügitegevus ka halle ühendavasse galeriisse.