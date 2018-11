Riik võib Tartult Idaringtee eurotoetuse osaliselt tagasi nõuda

Tartu linnasekretär Jüri Mölder tutvus tõstatud probleemiga eile ja kommenteeris, et see, kas rakendusüksus ministeeriumi soovitust aktsepteerib ja kuidas edasi käitub, on ebaselge. «Arutelul on Tartule tagajärjed selles mõttes, et peame hakkama tehnilise järelevalve ametiga koostööd tegema. Esialgu on meilt küsitud selgitusi, mida meie arvame, kas need tingimused, mida rahandusministeerium peab konkurentsi piiravateks, olid ka konkurentsi piiravad,» ütles Mölder. «Päris kindlasti ei ole me nõus, et need oleksid konkurentsi piiranud või kui riigi standardite viite juures puudub sõna «samaväärne», oleks sel sisuline mõju, mis üldse peaks õigustama toetussumma korrigeerimist.»