Teadlased soovitavad jõuludeks koju tuua ehtsa kuusepuu

Esmaspäeval toodi Tartu Raekoja platsile uhke ja kohev jõulupuu, päris kuusk, Tartumaalt Luunjast. Kätte on jõudnud aeg, mil Eesti peredes otsustatakse, kas ja milline jõulupuu koju tuua. Võimalusi on palju: puud üldse mitte tuua, osta kuusk või nulg poe eest platsilt, otsida riigimetsa majandamise keskuse (RMK) kaardilt koht ja minna metsa ise oma kuusele järele või tuua puu oma kodumetsast. Viimane variant on osta kunstkuusk.