Tartu linn saab kahe aasta jooksul kaks uut tervisekeskust

Keskust ehitab osaühing Mapri Ehitus, mille projektijuhi Priit Pauluse sõnul algasid esmaspäeval krundil mõõdistustööd. Keskus antakse praeguste plaanide kohaselt arendajale OÜ Anne Medical üle tuleva aasta juuni lõpus. Siiski ei saa kliendid kohe seal perearsti juures käima hakata. «Kui arstid kolivad sisse, on vaja sõlmida tegevusload, ja nendega läheb pisut aega,» ütles Anne Medicali juhatuse liige Marleen Mang. Keskusesse on loodud üheksa perearsti kohta, millest enamik on täidetud eellepingutega. Keskuses töötavad tulevikus ka ämmaemand, füsioterapeut, psühholoog ja psühhiaater ning beebidele on võimlemisbasseinid.