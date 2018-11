Raimu Hanson: Kalevipoeg kiviga visata

Laas ja Anton soovivad Kalevipoja kujuga, mis läheb nende arvutuste järgi maksma umbes 400 000 eurot, teha korraga kaks heategu. Sellest saaks Äksi aleviku sümbol, mis koos alusega kaheksa meetri kõrgusele ulatudes hakkaks juba kaugelt silma. Teiseks soovivad nad hoida Kalevipoja kui rahvuskangelase mälestust elus. Et see hakkab tuhmuma, on Anton, kes käib ametis Gustav Adolfi gümnaasiumis, märganud lastega suheldes. Kui ta on küsinud, kas nad teavad midagi Kalevipojast, on ta saanud vastuseks, et Kalevipojad on Soomes. Ta on arvamusel, et sellest skulptuurist saab parim õppevahend.