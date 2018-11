Siiri Laidla: armutumalt rebib tuul lehti kirjandusepuul

Kui osalesin aastate eest oma klassijuhataja juubelil, pidime meie, vilistlased, muu hulgas ka endiste õpetajatega vestlema. Kunagine direktriss küsis, millega ma tegelen. Mõtlesin, et kõige paremini iseloomustab mind kirjanikustaatus. Ütlesingi, et kirjutan raamatuid.

«Jah, aga mis päris tööd sa teed?» oli uus küsimus. Olin häbist murtud. Mina nimelt pidasin raamatute kirjutamist oma põhi- ehk raamatukoguhoidjatööst ülemaks. Raamatuid laenutada ja riiulisse panna oskab igaüks, aga uut teksti luua...

Mõiste kirjandus tundub nii lihtne ja selge. Misjaoks sellel teemal üldse sõna võtta? Kuid näib, et kirjandus on läbimas metamorfoosi. Enam ei saa rääkida pelgalt kaante vahele köidetud romaanist, õpikust, teabekogumist.

Kas kirjandus kui mõiste on meile sama mõistetav kui muusika, mis kõlab nii hällilaulus kui ka Mozarti viiulikontserdi trillerites? Peame mõlemat muusikaks.

Või mis on tants? Tantsivad nii trummipõrinast ekstaasi läinud võsaelanikud kui ka maailmakuulsal laval luike kehastav baleriin. Liikumise kaudu eneseväljendamise ürgläte on mõlemal puhul olemas.

Aga kujutav kunst? Emale-isale on lapse algeline kritseldus armsam kui miljoneid maksev Mona Lisa. Ometi on mõlemas kunstialge olemas. Nii-öelda päris kunst on ülimalt hinnaline. Hinna määrab autentsus, ajaproov ja ka inimeste maitse.

Leonardo da Vinci ei saanud oma pilti koopiamasinast läbi lasta, et seda kõigile odava raha eest jagada. Tänu sellele jäi ta ainulaadseks.

Kuidas aga siiski defineerida kirjandust? Kõige üldisemalt on kirjandus autori poolt kirja pandud tekst. Kuid lapse kohmaka käekesega kirja pandud isadepäevaluuletus vist kirjanduse mõistesse ei kuulu, mis siis, et omalooming. Ega ka liitpuudega inimese varbakirjas kirjutatud jõulukaarditekst, mis siis, et seda ehk trükitakse ja levitatakse rohkem kui mis tahes algupärast romaani.

Kirjandusteose eelduseks on võimalikult lai leviala. Ole sa kui tahes andekas, ent kui su teos jääb sahtlisse või arvutifaili kopitama, ei ole sa kirjanik.

Kunagisest raamatudefitsiidist on saanud üliküllus. Üliküllus aga teatavasti tekitab varem või hiljem küllastust. Ja isegi tülgastust.

Kirjandus on tõepoolest kummaline nähtus. Oleme kokku puutunud nii kohustusliku, keelatud kui ka sopakirjandusega. Vägeva kirjaniku sõnad on kujundanud nii üksikisiku kui ka ühiskonna arusaamu.

Jah, mõistame kirjanduse all midagi enamat. Eeldame autori, teema, lugemisest saadava elamuse või tarkuseterade olemasolu. Eeldame raamatut, mis seda kõike sisaldab. Seda kaante vahele köidetud paberipatakat, mis pakub põnevust, kaasamõtlemist, lohutust, infot, kas või koogiretsepte või arsti nõuandeid.

Paberraamatud (mis kurb sõna!) on jõudsalt asendumas virtuaalraamatutega. Ei enam trükivärske raamatu lõhna, ei enam öökapil ootavaid avastamisrõõmu pakkuvaid lehekülgi.