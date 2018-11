Galerii: Tartu endine abilinnapea Artjom Suvorov end kohtus süüdi ei tunnistanud

Lõuna ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Margus Gross sõnas kohtuistungil oma avakõnes, et aastatel 2015-2017 aitas Suvorov abilinnapea ametis olles oma headel tuttavatel linnalt toetusi saada. Süüdistuse järgi sai Suvorov selle eest oma tuttavatelt vastutasuks hüvesid, mis küündisid üle 600 euro.

Suvorovi kaitsja Aivar Pilv selgitas istungil avakõnes, et ükski süüdistuses esitletud episood pole piisavalt tõendatud. Ka palus Pilv kohtul kontrollida, kas jälitustegevus oli tõendite kogumisel põhjendatud.

Mis puutub süüdistusse, et Suvorov proovis eakalt tartlannalt raha välja petta, sõnas Pilv, et kannatanu käitumine ja ütlused on kogu protsessi ajal olnud vastuolulised.