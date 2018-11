Kantsler Kristjan Prikk: ma ei näe süüdlast

Tuleks vist alustada sellest, et kolimisplaani nurjumisel on loodud kuvand, justkui olnuks Tartu vähepüüdlik.

Ma pole kindel, et sellegi juhtumi puhul pole tegu erinevate kuvandimullidega. On olnud ka artikleid, et kaitseministeerium või mõni teine ministeerium on teinud midagi valesti.

Suures plaanis on kahesuguseid väiteid: linn ei tegutsenud piisavalt kiiresti ja kaitseministeerium miskipärast ei mallanud ehitamist edasi lükata.

Meie poolt pole süüdistust, et linn oleks jätnud õigeid asju tegemata. See oligi võrdlemisi keeruline tehing algusest peale. Meie inimeste hulgas, kes tegelevad omavalitsustes maa- ja planeeringute küsimustega, oli neid, kes kevadel, kui teema üles tuli, arvasid, et see aeg on liiga napp, et asjast asja saaks. Aga otsustasime siiski ette võtta. Linn oli ka algul usku täis, et see on võimalik ära teha.

Kui viimati linnapea ja abilinnapeaga rääkisin, polnud etteheiteid. On olnud üksnes nentimine, et ju siis sellistel tingimustel selline kohavahetus ei oleks olnud võimalik.

Kumb seda kolimist siis ikkagi esimesena soovis?

Kui kaugemalt alustada, siis «moodsal ajal» tuli esimest korda linna üldplaneeringu koostamise ajal 2000ndate keskel jutuks, et äkki võiks Raadi kaitseväe ala vabaneda muuks arenduseks. Mulle on öeldud – ise ma sellega toona ei tegelenud –, et jutuks võeti, kas kaitsevägi ei tahaks territooriumi Emajõe luhale, kus on Tartu vangla. Seal oli probleeme: meil oli Raadil toimiv maa-ala, luhal vajumise ja niiskuse probleemid. See jäi ära. Sel kevadel tuli teema üles, kui mu eelkäija kantsleri ametis kohtus Tartu linnapeaga ja linn pani ette, et mis oleks, kui. Arusaadav, miks selline tehing linnale huvi võiks pakkuda.

Ikka see rändrahnu kujund.

Jah. Kui kesklinnast vaadata, on linna areng tasakaalust väljas, Tartu on lõunasse välja veninud. Ent võrreldes endise Nõukogude lennuväe ajaga on kaitseväe ala tilluke. Meil on tosin hektarit ja kaheksa varus. Aga et linn tõstatas teema, et Ravila tänava lõpus on maad enam, ligipääs maanteele hea ja linn kannaks kolimise kulu: tekitaks Ravila tänavas lähteolukorra, nagu Raadil on, ehitaks välja võrgud, rahastaks matkekeskuse üleviimise.

See oli selgelt pakkumine, mille kohta ei sobinud öelda, et meile ei sobi. Aga ütlesime kohe alguses, et 2019. aasta lõpp on tähtaeg, millal peab olema detailplaneering kehtestatud, et ehitama hakata. Meil on valitsuse kinnitatud riigikaitse arengukava, selle alusel nelja aasta rahastusplaan, ajateenijate arvu suurendamise ja ringi liigutamise plaanid. Kõik on Raadiga seotud.

Kolimise jooksutas kinni eeskätt planeeringuteema.