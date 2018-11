Variku viadukt läheb suvel remondi tõttu liiklejatele mõneks ajaks kinni

Suure liiklusega Variku viaduktil sõitvad autojuhid kogevad ja näevad, et selle metallist vuugid on kohati turris nagu siili okkad. «Asfaldisse on sõidetud roopad, asfaldi loomulik kulu on seal juba ohtlikult suur,» lisas maanteeameti Lõuna regiooni ehitusosakonna juhataja Oleg Lužetski.