Aasta turundustegu, aasta digitegu, terve komplekt Kuldmune ning Eesti disainiauhindade kuld ja pronks – see on vaid väike osa tunnustustest, mida on viimastel aastatel pälvinud Tartu disaini- ja digiagentuur Neway. Kolme aasta eest suurt kaasaelamist leidnud Sepa jalgpallikeskuse ühisrahastusplatvormiga tõeliselt tuule tiibadesse saanud agentuur hinnati tänavu valdkonna mainekaimaks.