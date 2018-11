Tartu EKRE juhi meelest kutsus Indrek Tarand täna Tallinnas toimunud meeleavaldusel ise vägivalla esile

Särg rõhutas Tartu Postimehega suheldes esmalt, et ta oli küll meeleavaldusel kohal, kuid ei näinud rüselust oma silmaga pealt. «Olin tagapool ja sain alles hiljem teada, et midagi sellist juhtus. Seepärast saan arvamust avaldada vaid videost nähtu põhjal,» täpsustas ta.

Särg ütles, et tema ei oleks Tarandi asemel läinud teise erakonna korraldatud meeleavaldusele oma tõde kuulutama. «Võõras kirikus ei sobi oma usku kuulutada. Minu meelest oli otsene provokatsioon minna lavale ja karjuda, et kui te ei taha, et Eestisse tuleks rohkem immigrante, siis valige sotsiaaldemokraate – mina küll ei ole näinud, et sotsid oleks teinud midagi immigratsiooni tõrjumise nimel,» lausus Tartu EKRE liider.