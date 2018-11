Sangari aasta: koondamine, kolimine, juhivahetus ja paarsada tuhat päevasärki

Torm ja settimise aeg on möödas ning stabiilsus saabunud, iseloomustas Sangari tänast päeva oktoobri algusest ettevõtte juhtimise üle võtnud Raul Saks, kes on seal varem töötanud turundusdirektorina. «Ühegi suure kokkutõmbamise järel ei lähe elu kohe järgmisel päeval paika,» tõdes ta. «Tõmbasime sel aastal tootmist poole võrra kokku, õmblejaid ja kontoritöötajaid on poole vähem. Nüüd on selgus majas, kuidas väikese ressursiga edasi minna.»