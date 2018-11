Tartu abiturient võitis Pekingis astronoomia ja astrofüüsika olümpiaadil kuldmedali

Tänavu läks olümpiaadi üldvõit Venemaa võistkonna esindajale, kes kogus 535,8 punkti 600st. Richard Luhtaru kogus 497,5 punkti ehk 95,4 protsenti üldvõitja punktidest, mis on Eesti õpilase kõigi aegade parim tulemus rahvusvahelistelt astronoomiaolümpiaadidelt.

Kuna medalite jaotuse otsustavad Tõnis Eenmäe sõnul tihti saadud punktide murdosad ja konkurents on äärmiselt tihe, on väga oluline pisivigade vältimine. Eesti võistkonnal õnnestus see Eenmäe väitel hästi.