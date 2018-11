Läinud reedel toimus haridus- ja teadusministeeriumis Eesti maaülikooli, Tartu ülikooli ja Kaitseväe ühendatud õppeasutuste poolt korraldatud sümpoosion «Eestikeelne ülikool, eestikeelne teadus», kus arutleti palju kirgi kütvatel teemadel: kuivõrd kõrghariduse üha suurenev rahvusvahelistumine teenib Eesti ühiskonna huve ning kas siinsed teadlased peaks oma uurimistööd tegema eelistatult emakeeles? Viimane küsimus on seda päevakajalisem, et aasta 2019 on kuulutatud eesti keele aastaks.