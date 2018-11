Siiri Veromann: kainuse kasu saab kõige paremini selgitada rahakoti kaudu

Üldlevinud arvamus, et alkohol kahjustab vaid naiste munarakke, sest need kõik on olemas juba tüdruklapse sünnil, meestel aga tekivad alkoholist kahjustamata seemnerakud ikka ja jälle uuesti, on täiesti süüdimatu. Uued seemnerakud tekivad mitte eimillestki, vaid eellasrakkudest – Sertoli rakkudest –, mis on samuti kah juba olemasolevad rakud nagu naiste munarakudki, ning saavad alkoholi joomise korral kahtlemata alkoholist või selle toksilistest produktidest kahjustatud.

«Alkoholibeebidel» esinevatest väärarengutest üldtuntumad on kolju ja näo deformatsioonid, jänesemokk ja hundikurk ning vaimne alaareng, mis on vaid silmatorkavaimad näited meeste või naiste alkoholi tarbimise tagajärgedest ning on leidnud kinnitust ka loomkatsetes. Alkohol põhjustab ka viljatust.

Sellest on vähe, et tulevane laps oleks soovitud laps. Kui tahetakse, et sünniks terve laps, peavad tulevased vanemad elama karsket (alkoholita-suitsuta) elu juba enne laste saamist, ja pärast seda niikuinii, et oleks, kes lapsed kodus üles kasvatab.

Alkoholi joomise kahjulikkusest on kirjutatud kümneid tuhandeid artikleid tõsiseltvõetavates teaduslikes ajakirjades. Samuti on usaldusväärselt tõestatud alkoholi joomise ning suuõõne-, kõri-, söögitoru-, pankrease-, mao- ja soolestikuvähi seos ning see, et alkohol on paljude nn vanadushaiguste (silmahaigustest makulopaatia, läätsekae, glaukoom) tekitaja. Või nagu kampaaniareklaam teatas: «Iga jook jätab jälje», kuid targu jäeti nimetamata, et iga alkohoolne jook jätab jälje, mille mõju võib avalduda aastaid ja aastakümneid pärast alkoholi joomist.

Milleks siis kogu see alkoholi toime selgitus? Loomulikult selleks, et iga inimese mõistusesse jõuaks kohale, et alkoholi tarbija riskib mitte ainult haige järglase saamisega, vaid ka enese tervisega.

Andrus Ansip on peaministrina öelnud: kedagi ei saa sundida jooma. Kui ikka keegi oma vabal tahtel ja lausrumalusest, teadlikult ja põhimõttel «ma tean küll, et see kahjulik on, aga joon ikka, sest kõik ju joovad, ja mõnusalt purju teeb ta ka»​ tekitab endale haiguse, siis peaks ta ravi ka omaenese rahakotist kinni maksma, sest, nagu on öelnud üks prominentne professor juba nõukogude ajal, on rahakott inimese kõige hellem kott.

Sellepärast on alust arvata, et alkoholi ja suitsu ostmine tarbija täielikul isiklikul materiaalsel vastutusel selle tagajärgede eest aitaks paremini inimesi alkoholist ja suitsust eemal hoida kui üldsõnaline keelamine, nagu seda praegu tehakse. Mida teha? Kaupluses ostetud alkoholi hulk tuleks juba ostmisel fikseerida ostja nimele (arvestatuna absoluutse alkoholina, näiteks viinast, veinist, õllest või mistahes alkohoolsest joogist) ja siduda haigekaardiga.

Meie alkoholivastane reklaam on suhteliselt hambutu. Loed rahulikult sõnumi, et alkohol võib kahjustada tervist, ja mõtled: kui kahjustab, siis kahjustab.