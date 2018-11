Reedel sai Lõunakeskuse taga asuval platsil nurgakivi Tartu Erakooli (TERA) uus LõunaTERA nime kandev koolimaja. Kooli saamislugu on mitmes mõttes erakordne: alates sellest, et see kerkib Lõunakeskuse raha eest, kuni selleni, et kooli ehitus käib praegu Astri Köögi tootmishoones. Peale selle on tegemist esimese uue kooli ehitamisega Tartus pärast taasiseseisvumist.