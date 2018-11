Direktor Tiina Kallavus leidis, et kooli ruumipuudust ümberehitustööd ei kõrvalda, kuid aitavad seda leevendada.

Tartu Herbert Masingu koolis, kus õpetatakse erivajadustega lapsi, algavad peagi remonditööd. Need leevendavad küll pisut ruumikitsikust, kuid probleemi põhituum jääb alles. Ruumi on ikka vähe, klassiruumid on tillukesed ja koolimaja ei sobi erivajadustega laste õpetamiseks.