Betti Alverile pühendatud luulepäevade peapreemia läks Rakverre

Kui tal midagi ette heita oli, siis seda, et alati ei oldud teksti andes täpsed. Mõne sõnakese kadu ei pruugi publik märgata, ent luuletuse rütm hakkab lonkama ja tervik kannatab. Küsimusele, kuidas ta suhtub sellesse, kui luuletekstide kaasabil nalja tehakse (Treffneri, Miina Härma ja Rakvere gümnaasiumi lavastused olid selles vallas head näited), vastas Doris Kareva, et tema arust mõjus see värskendavalt.

Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja gümnaasiumiastme truppi tuli päris palju uusi tegijaid juurde juba sel hooajal. Algus oli lavastaja Lianne Saage-Vahuri sõnul raske, ent viimasel «Tähetunni» eelsel õhtul proovi tehes tuli tunne, et trupp on saavutanud üheshingamise, mida selles lavastuses eriti vaja on. Kareva ja Kaplinski armastusest, hoolimisest ja ühtehoidmisest kõnelevad tekstid on nimelt tõstetud linnuparve konteksti, st noored näitlejad kehastavad ühes parves lendavaid linde, olles samas ikkagi ka inimesed.