Tähtvere naistekeskuses saab vaadata Ukraina sõja teemalisi joonistusi

Rahvusvahelise naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeva ehk 25. novembrit silmas pidades on 26. novembril kell 17.30 huvilised oodatud Tähtvere avatud naistekeskusesse. Võimalus on kohtuda Eestis elava ukrainlannast kunstniku Jarõna Iloga ja vaadata tema joonistusi, mille loomine on seotud Ukrainas siiani kestva sõjaga ning inimestega, kes elavad sõjapiirkonnas ega taha oma kodust ära kolida.