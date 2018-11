Tartu rühmvõimlejad lõpetasid eduka MK-hooaja poodiumil

«Meil on väga hea meel, et tüdrukutel hooaja viimasel võistlusel kõik õnnestus. Selle tulemuse nimel on kogu tiim igapäevaselt väga palju panustanud. Kindlad sooritused viimastel ülesastumistel näitavad, et tüdrukud on heas vormis ja valmis uuest hooajast võistlema meistriklassis,» edastasid Brasiiliast emotsioone treenerid Maarja Jaanovits ja Laura-Liisa Kruusamäe.