Ilmavaatleja prognoos uueks nädalaks: homme lisandub lund, nädala teine pool toob kaasa tuisu ja tormituuled

Esmaspäeval jõuab põhja poolt Eestisse väike madalrõhuala ühes lumega. Lund on oodata nii saartel kui ka mandril. Oodatav lumikatte paksus on Eesti põhjarannikul 1-5 cm (Narva lähistel ehk isegi üle 5 cm), saartel 1-3 cm. Mujal mandril tuleb ka natuke lund. Õhutemperatuur on päeval sisemaal 0 kuni -2 kraadi, saartel ja rannikualadel 1-4 kraadi. Madalrõhuala tagalas jõuab Eestisse tunduvalt külmem õhumass.