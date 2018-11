Galerii ja video uuenenud Eedeni avamisest: soodushinnaga telerid ja pesumasinad said otsa loetud minutitega

Kümmekond minutit enne avamist kogunes Experdi kaupluse ukse taha rahvamass. Enne poe avamist järjekorras seisnud Valev sõnas, et tuli poe avamisele lootuses soetada omale soodushinnaga teler. «Kui õnnestub, siis sooviks osta, aga rahvamassist läbi tungima ja oma eluga riskima ma selle ostmiseks küll ei hakka,» märkis Valev.

Kui teenindajad kaupluse uksed lahti kruvisid, valgus rahvamass poodi laiali ning peaasjalikult võtsid ostjad suuna soodsate telekate ja pesumasinate lettide juurde. Et 99-euroseid telereid ja pesumasinaid oli kumbagi vaid kolmkümmend, siis jagus neid tõesti esimestele kiirematele. Siiski ei läinud soodsa kauba pärast nii suureks rüseluseks, et keegi viga oleks saanud. Pettunud nägude ja tühjade kätega poest välja kõndinud inimesi oli paraku kümnete kaupa.

Kuus minutit pärast poe avamist nentis poe klienditeenindaja Allan Uustal, et nii 99-eurosed telerid kui ka sama kallid pesumasinad on otsas. Nimetatud kaupa sai iga klient osta vaid ühe. «Sellega väldime olukorda, et mõni ärikas neid lihtsalt hulgi kokku ei ostaks ja siis hiljem turuhinnaga maha ei müüks,» lisas Uustal.