Galerii: Lõunakeskuse taha kerkiva Tartu Erakooli uus maja sai nurgakivi

TERA nõukogu esimehe Urmo Uibolehe sõnul on koolil praegu kolm tegutsemiskohta: Tartus Tähe tänaval, Elvas Peedul ning ka eelmisel õppeaastal avatud LõunaTERA, mis asub samuti Lõunakeskuse lähedal Tartu teaduspargi hoones. Sealt kolitaksegi järgmise õppeaasta alguseks uude majja. Kokku õpib TERA kolmes tegutsemiskohas praegu 550 last.

Astri Grupi nõukogu liige Väino Põllumäe sõnas, et kool ei saa mingil juhul olla pelgalt äriprojekt. «Arvestame, et kool ei hakka meile kasumit tootma, pigem oleme rahul, kui saame projekti lõpuks kulude ja tuludega nulli,» sõnas Põllumäe. Ta lisas, et Astri Grupi jaoks on kooli ehitamine võimalus anda ühiskonnale midagi tagasi.