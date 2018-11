Professor Andres Metspalu pälvis inimese geneetika elutööpreemia

Sündmus leidis aset Viljandis Ugala teatris, kus Eesti inimesegeneetika ühing peab kahepäevast geneetikakonverentsi.

«Andres Metspalu on tegutsenud inimese geneetika vallas üle 25 aasta ning on viinud Eesti inimese geneetika rahvusvahelisele teadusareenile. Tema silmapaistvat tööd on nende aastate jooksul märkinud paljud olulised teaduslikud teetähised,» rääkis Laan.

Metspalu oli 1999. aastal Eesti inimesegeneetika ühingu üks algatajaid ja aastatel 2007 kuni 2013 selle president. Ta on olnud ka Euroopa inimesegeneetika ühingu aktiivne liige ning aastatel 2003 kuni 2008 selle president.

Ta on pannud aluse molekulaardiagnostika laboriteenusele Eestis nii Tartu ülikooli kliinikumis (juba 1996. aastal) kui ka kolm aastat hiljem biotehnoloogia firma Asper Biogene vahendusel. Andres Metspalu on olnud esimese põlvkonna geenikiipide arendusprojekti eestvedaja Eestis aastatuhande vahetusel.

2002. aastal algatas ta Eesti geenivaramu projekti, millest on võrsunud Eesti biopank ja Tartu ülikooli genoomika instituut. Lisaks geeniproovide kogumisele ja DNA analüüsimisele on see taristu olnud atraktiivne keskkond noortele andekatele geneetikavaldkonna teadlastele, kelle hulgas on Eesti noore teadlase preemia võitnud Lili Milani ja hiljuti mikrobioomi uurimiseks Euroopa teadusrahastuse saanud Elin Org.

Eesti geenivaramu andmeid on kaasatud kümnetesse ja isegi sadadesse komplekshaiguste päriliku komponendi uuringutesse. Selle töö tulemusel on Andres Metspalu koos nelja Eesti geenivaramu teadlasega pääsenud maailma mõjukamate loodus- ja sotsiaalteadlaste hulka.

Mobiilipilt sündmuselt, kõnepuldis Andres Metspalu. FOTO: Erakogu

Professor Metspalu on õpetanud noori, juhendanud 24 doktoritööd ja arvukalt magistritöid inimese geneetika erialal. Ta on andnud suure panuse ühiskondlikku tegevusse ja eriala tutvustamisse, tegutsedes aastaid mitmekülgselt teaduskommunikatsiooni nimel.

Alates 2000. aastast on Tartus korraldatud kõrgetasemelist Geenifoorumi konverentsi, kuhu kutsutakse esinema inimesegeneetika asjatundjaid kogu maailmast.