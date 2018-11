Kirsades «vene pätist» sai tundliku närviga skulptor

Veebruaris oma 60. sünnipäeva tähistava Mati Karmini uus installatsioon «Uskusid» on tehtud eestiaegsetest vankriratastest, mida ta suure innuga kokku kogus.

Kui Tartus ringi jalutada, on skulptor Mati Karmini teoseid võimatu mitte märgata. Kes tudengeist või linnakodanikest ei teaks või poleks vähemalt silmanud ülikooli raamatukogu ees humoorikat toruskulptuuri «Juri Lotman». Üldtuntud on ka pronksist Jaan Tõnissoni monument Postimehe toimetuse endise maja vastas Gildi tänaval, «Suudlevad tudengid» Raekoja platsil, mida hiljuti on Venemaal püstitatud ebaseadusliku koopiana, või enne avamist palju poleemikat põhjustanud «Siga» turuhoone ees.