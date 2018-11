TÜ raamatukogu direktori kohalt vallandatud Martin Hallik viib läbi töösuhte eduka lõpetamise koolituse

Martin Hallik kinnitas, et koolituse kuulutus ei ole nali. See toimub 28. novembril Tallinnas. Reklaam olevat tema sõnul avalikustatud internetis juba ligi paar nädalat tagasi ning äsjane töövaidluskomisjoni otsus ei mõjutanud seda kuidagi.

Hallik lisas, et arutas hiljuti teemat korraldajaga ning ühiselt leiti, et koolitus oleks endiselt asjakohane. Hallik ei soostunud selgesõnaliselt ütlema, kas koolitusfirma palus teda õpetussõnu jagama või pakkus ta end ise välja.

Koolituse veebilehel seisab, et Hallik on 13 aastase kogemusega tippjuht. «Tartu ülikooli prorektori ja ülikooli raamatukogu direktorina on ta olnud seotud rohkem kui saja töösuhte lõpetamisega tööandja initsiatiivil. Ja mitte ükski neist ei ole jõudnud töövaidluskomisjoni. Kuid ta on olnud ka teisel poolel – lahkunud töölt omal soovil, kokkuleppel tööandjaga ja nüüd ka vallandatud. Viimasega jõudis ta ka töövaidluskomisjoni, esitades vaide oma ekstööandja, Tartu ülikooli otsuse peale.»