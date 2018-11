Betti Alveri luulepäevadel Jõgeval etendub 18 luulelavastust

Kaplinski ja Kareva

Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja lavastaja Lianne Saage-Vahur ütles, et Jaan Kaplinski on üks tema lemmikluuletajaid. Nii tema kui ka Doris Kareva loomingu luulepäevade kavva võtmine oli tal ammu meeles mõlkunud. Nüüd siis tundus otstarbekas olevat neid koos käsitleda: Kaplinski maskuliinsem ja jõulisem looming on heaks vastukaaluks Kareva lüürilistele ja nukra alatooniga mõtisklustele. Samas on kaks luuletajat nii erinevad, et nende luulet ühes lavastuses käsitleda pole lihtne.