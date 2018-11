Monica Rand: esimene vutihallipääsuke läks lendu

Linna varal niisama seista lasta pole kuigi heaperemehelik ning kui Tartu Kalevi jalgpalliakadeemia eestvedajad tulid ideega Roosi tänava angaar jalgpallihalliks muuta, siis ei tekkinud kahtlust, et see väärib toetust. Jalgpallurite talvised treeningutingimused on seni olnud pehmelt öeldes nigelad. On väga oluline, et meie pisemad spordisõbrad ei peaks uisutama libedatel väljakutel või treenima kooli võimlates, vaid saaksid teha seda heades tingimustes. Jalgpall on murumäng ning Roosi tänava angaari üks lisaväärtus on ka katus pea kohal ning noored on kaitstud tuulekülma eest.

Kuuldub ideid, et Roosi mõlemast angaarist võiks kahe peale kokku just spordikeskuse kujundada, ja mitte ainult jalgpalluritele. Miks ka mitte? Raadile on kindlasti vaja rohkem elu tuua ja noorte sporditegemise võimaluste laiendamine väärib igal juhul tähelepanu. Ajaloolised angaarid peaksid jääma avalikku kasutusse.

Seda, kas uuele treeningupaigale tuleb peagi lisa – täismõõtmetega jalgpallihallid –, näitab aeg.

Lugenud eelnevate aastate samateemalisi artikleid ja lubadusi, saan väita, et juttu on uuest hallist olnud vähemalt 2014. aastal – kui mitte varem. On räägitud ja lubatud, kuid jutuks on see seni jäänud.

Kehtivasse koalitsioonilepingusse tõime halli vajaduse sisse ning praeguseks oleme sammu ka nn päris jalgpallihalli rajamiseks astunud: aadressil Lammi 6 asuva kinnistu funktsioon on üldplaneeringus kultuuri- ja spordiasutuste maa. Kehtiv detailplaneering lubab rajada kuni kolm hoonet ehitusaluse pinnaga kokku 16 800 ruutmeetrit.

Lisaks on meil võimalused Annelinnas: kui Annemõisa 1a detailplaneering plaanitud kujul kehtestatakse, saab sinnagi halli rajada.

Ots on lahti tehtud: praeguseks on Roosi angaaris kunstmuru maas ja treeningud käivad täie hooga. Selle halli saamislugu on suurepärane näide klubide tehatahtmisest – samamoodi nagu on olnud Tammeka ja Sepa jalgpallikeskuse lugu.