Helle Siigur ütleb, et kõik, mis töötaja asenduskodus teeb, peab olema südamest tulnud.

Mäekodu asenduskodu juhataja Helle Siigur arvab, et on õnnetähe all sündinud, teisiti ei oska ta oma saatust seletada. Eriti pärast Kuldse Kartuli galat, kus tunnustati asendushoolduse valdkonna paremaid ning kus teda, Helle Siigurit, peeti elutööpreemia vääriliseks.