Laienenud Eeden avab uksed, kinoga läheb veel aega

Hiljuti müüs Eeden osa juurdeehitisest, täpsemalt meelelahutuskompleksi koos O’Learysi spordipubi ja kino ruumidega, osaühingule Apollo Kino. Et varem oli samas kohas peetud plaani avada Apolloga konkureeriva Forum Cinemase kino, on hooneosa käivitamine nõudnud algul kavandatust rohkem aega. Praegu teadaoleva info põhjal on Apollo avapeo kavandanud veebruarikuusse.