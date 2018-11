Video: Vanemuine mängib väikestele ja suurtele muinasjutulist armastuslugu

Väikestele ja suurtele vaatajatele mõeldud lavastus algab südametu printsi karistamisest. Nõid muudab ta isekuse eest sarviliseks ja küürakaks koletiseks. Et uuesti ilusaks meheks saada, peab ta õppima armastama kaunist noort neidu. Üks selline tulebki lossi, kuhu koletis on vangistanud tema isa, ja neiu jääb isa asemele vangistusse.

Eilehommikuses läbimängus, mil on tehtud ka siinne video, oli koletise osas René Soom (sama osa on ära õppinud ka Kalle Sepp), kaunis neiu Belle oli Saara Kadak (võib olla ka Kärt Anton) ja isa kehastas Andres Mähar (teises koosseisus Simo Breede).

Helilooja Alan Menkeni kirjutatud muusikali «Kaunitar ja koletis» aluseks on filmikompanii Disney Pictures aastal 1991 toodetud muusikaline animafilm. Vanemuise teatril on õigused lavastada muusikali uus versioon. Lavastus on disneylik: vaatajate ees on rohked tantsu- ja laulunumbrid, fantaasiaküllased kostüümid ja efektne lavakujundus, rääkimata näitlejate meisterlikult esitatud karakteritest.