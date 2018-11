Varem Tallinnas kandideerinud Eiki Nestor pürib seekord riigikokku hoopis Tartu- ja Jõgevamaal

Riigikogu esimees rääkis, et on viimastel aastatel Eesti risti-rästi läbi sõitnud, kohtunud tuhandete inimestega ja kohaliku elu eestvedajatega, näinud väikelinnade ja külade rõõme ning muresid, samuti maaelu väljakutseid. «Tean seega hästi, kui oluline on täita ilus loosung «Kogu Eesti peab elama!» reaalse sisuga. Riigi tasakaalustatud arengu nimel on palju tehtud, kuid väga palju on veel teha.»