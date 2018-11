Töövaidluskomisjon tühistas TÜ raamatukogu direktori vallandamise ja mõistis ülikoolilt välja suure hüvitise

Hallik on juhtunust alates olnud veendunud, et Tartu ülikooli ja selle prorektori Kristjan Vassili käitumine tema vallandamisel oli ebaõiglane. «Lõpuks on see saanud ka erapooletu hinnangu töövaidluskomisjonilt. Ma ei ole käitunud vääritult. Loodan väga, et Tartu ülikoolil on väärikust ja julgust tunnistada, et minu vallandamine oli väär nii sisult kui ka vormilt. Loodan ka, et ülikool lõpetab minu edasise vaenamise,» teatas Hallik pressiteate vahendusel.