Haldusreform kahandas sünnitoetust ja kaotas kommikoti

Mitmed pered ning ka mõned valla allasutuste töötajad on viimasel ajal juhtinud Tartu Postimehe tähelepanu uuele toetussüsteemile, kuid ükski neist ei ole söandanud teemat lehes oma nime all kritiseerida. Valla palgal olevad inimesed rõhutasid, et oma nimega esinemine ilmselt teeks nende elu uues haldussüsteemis keeruliseks. Lapsevanemad seevastu pelgavad, et pärast kriitilisi väljaütlemisi võivad nad vallast toetust küsima minnes jääda pika ninaga.