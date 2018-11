Eili Arula: India abielu Kambja valla näitel

Ka Kambja ja Ülenurme vald palusid valitsuselt võimalust jätkata iseseisvatena, kuid valitsuse otsus kõlas, et need kaks peavad ikkagi oma tahte vastaselt üheks saama.

Erimeelsusi Kambja vallas rõhutab asjaolu, et põhiline vallavalitsuse töö käib Ülenurmes asuvas vallamajas, mille ukse kõrval seisab praegugi silt Ülenurme vallavalitsus, kuigi juriidiliselt sellist asutust Eestis enam ei eksisteeri.

Ka ilmestab ühendvalla kahe osalise iseseisvustahet ja tõrksameelsust kooseksisteerimise vastu üks veebruaris sündinud volikogu otsus. Selles seisab nimelt, et uue valla lasteaedade teeninduspiirkonnad jäävad nii, nagu olid enne haldusreformi. See tähendab, et endise Kambja valla territooriumil elavad lapsed lähevad Kambja lasteaeda ning endise Ülenurme valla alal elavad lapsevanemad saavad oma võsukesed panna Ülenurme lasteaedadesse.