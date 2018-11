Vahur Kalmre: jääme jälle rongist maha, rändrahn teel ees

Tartu sai obaduse. Värskelt ja ilmselt kõva obaduse. Otseselt see küll ühtegi rongi Tartust mööda ei vii, maha aga võime nii mõnestki rongist nüüd jääda küll. Seekord arengu rongist.

9. novembril pani kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk digitaalselt allkirja paberile, millel kirjas, et ministeerium võtab tagasi oma taotluse algatada detailplaneering endise Tähtvere valla territooriumile, mis oleks käivitanud kaitseväe ärakolimise Raadilt.

Nüüd nad ära ei koli, sest ministeeriumist tulnud paberil on otsesõnu öeldud, et «kaitseministeerium jätkab riigikaitselise taristu arendamisega Raadi linnakus». Ja punkt. Aasta otsa veeretatud lahenduse otsimine sumbus, nagu pani uudise pealkirjaks Tartu Postimees. Üks võimalik areng Tartus on sellega seisma pandud. Just seisma pandud, mitte sumbunud. Kes vastutab?

Tartu linnavalitsusest on olnud kuulda, et kaitseväe linnakut Raadil võrreldakse rändrahnuga taluõuel. Võtame siis selle kujundi aluseks, kuigi see on olemuselt eksitav.

Rändrahnu juurde võib heal juhul viia vaid jalgrada – kui sedagi! –, sõjaväelinnak keset linna nõuab juurdepääse, mis märgatavalt mõjutavad ümbritsevat.

Tartu üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku ütles Tartu Postimehe raadiosaates otsesõnu, et sõjaväe territooriumi puhul räägitakse ka suletud režiimist ning võimalikust piirangutega (näiteks kõrguspiirang) vööndist ümber sõjaväelinnaku. Nii võib öelda, et kui see on rändrahn, siis suure mõjuga rändrahn. Linnaosa arengut takistava mõjuga sealjuures.

Viimastel päevadel on abilinnapea Reno Laidre otsinud igasuguseid planeeringualaseid ja bürokraatlikke põhjendusi, miks asi ikkagi lörri läks.

Millest jutt? Taluõu, mis tegelikult tähendab umbes 50 hektarit tühjavõitu maad Raatuse ja Puiestee tänava ristist kuni ERMi uue majani ühe kilomeetri kaugusel Raekoja platsist. Rändrahn, mis tegelikult tähendab selle maa-ala keskel asuvat 12-hektarist kaitseministeeriumi maad, millele on potentsiaalselt juurde lubatud reservmaana veel kaheksa hektarit. Kokku seega 20 hektarit ehk peaaegu poole taluõuest võtab endale selle keskel lösutav mõjukas rändrahn – kes ei näe selles takistust piirkonna arenguks, see ei näe üldse midagi.

Tartu linnavalitsus ei suutnud seda rändrahnu oma õuelt minema viia, mis on seda kõnekam, et nii linnavalitsus kui ka kaitseministeerium olid mõlemad vägagi huvitatud, et see sünniks.

Ministeeriumil oli kiire, linnavalitsus aga ei suutnud sellise kiiruse ja pingega tegutseda. Ka tuli linnavalitsuse väljapakutud uue metsase maa-ala suhtes vastuseis naabritelt-puhkajatelt ja seejärel ka RMK Tartumaa metsaülemalt. Näib, et see ehmatas linna lõplikult ära – kes julgeb praegu metsa vastu minna! –, teist ja kolmandat varianti linnal aga esitada polnud.

