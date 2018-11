TARTUMAA AASTA TOODE 2018 FINALISTID:

Degritter on kodukasutajatele mõeldud masin, mis peseb ja kuivatab vinüülplaadi mõne minutiga, ilma et kasutaja peaks sellesse sekkuma. Masin puhastab plaate ultrahelipesuga, mis eemaldab õrnalt heliradade põhjast sinna kogunenud tolmu ja mustuse. Pesu lõppedes kuivatab masin plaadi õhuvooga.

Kašu on esimene Eestis toodetud mahe India pähkli võie. Pähkli röstimisel vallanduvad õlid, millest saab valmistada eriti siidise konsistentsiga pähklivõiet. Kašu on tervislik, sellele ei ole lisatud õlisid, rasvu, suhkruid – kõik on puhas pähkel.

Nutikas lahendus, milles on rõdupiirdes tavalised klaasid asendatud klaas-klaas päikesepaneelidega. Nii saab hoonete lõunapoolsetel külgedel asuvaid rõdusid elektrit tootma panna ja seeläbi vähendada hoone ülalpidamise kulusid. Toode on mõeldud eeskätt kortermajadele, mille rõdud jäävad lõunasse – nii on võimalik saavutada mõistlik tasuvusaeg ning näha rõdupiirdeid uue nurga alt ehk kasuliku investeeringuna.

Infosüsteem automatiseerib Euroopa põllumajandustoetusi haldavate makseagentuuride (sealhulgas PRIA) kuluka kontrolliprotsessi. Lahendus võrdleb satelliidipilte ja väljastab niitmiste täpse aja. Selle tulemusena hoiavad makseagentuurid kokku välitöödele kuluvat aega, kütust ja raha ning toetused jõuavad paremini nõudeid korrektselt täitvatele taotlejatele.

GlobalReaderi lahendus aitab tootmisettevõtetel koguda ja analüüsida tootmisseadmete tootlikkust. Kui seade seisab, siis see väärtust ei loo. Sadmete efektiivsuse kasvuga tagatakse, et sama ajaga tehakse ära rohkem. Seega GlobalReader aitab tootmisettevõtetel mõista, kuhu kaob aeg ehk teisisõnu suurendada ettevõtte kasumlikkust tootmisressursside optimaalse rakendamise teel.

Andre Grand Old on 12 kuud laagerdunud laabijuustu tüüpi juust. See on valmistatud Andre Mummukeste ehk farmi oma lehmade täispiimast. Pikalt laagerdunult muutub juust suussulavaks ja kooreseks ning omandab kergelt magusa maitsenoodi. Järelmaitses on tunda koorepumatit ja pähklit, mõnikord jääb hamba alla ka mõni krõmpsuv soolakristall.

Liimi- ja keemiavabad täispuitpaneelid, millest on võimalik ehitada hea mikrokliimaga ja eriti kaua kestvaid kodusid. Tegemist on tehnoloogiaga, millesse on kätketud puitehituse traditsioonid, kohalik taastuv materjal ja CNC-tehnoloogia. Rajades hooneid ristkiht-puitpaneelidest on võimalik märkimisväärselt kahanda meie ökoloogilist jalajälge.

Rannapuura ahvena- ja kohafileed on kala meie oma Peipsi järvest. See on saanud enne pakendamist vajaliku kvaliteetse eeltöötluse, mis tagab parimad maitseomadused. Kala külmutatakse –40-kraadises keskkonnas ning hoitakse ja transporditakse –18 kraadil.

Tartus ettevõtte inseneride leiutatud lehekoguri Foresteel saab järelkäruna haakida väiketraktori või ATV taha. Lehekogurit järel vedades imeb selle all olev imur maast haagise laiuselt lehed üles, purustab ära ning paiskab purustatud massi haagisesse. Kui ühendada leheimur käsivoolikuga, saab lehti haagisesse püüda ka puude ümbert ja põõsaste alt.

Soomusefrees aitab hõlpsasti eemaldada värske kala nahalt soomused. Seda saab kasutada kõikide elektriliselt (nii aku kui ka juhtmega) käitavate trellide ja kruvikeerajatega. Soomusefrees ei pillu lahtisi soomuseid laiali ja on eriti tõhus abivahend tugevasoomuseliste kalade, näiteks ahvenate, haugide, latikate ja kohade töötlemisel.