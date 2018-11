Jalgpalli rahvaliiga tšempion krooniti ka Tartu meistriks

Kolmanda koha saavutasid JK Tammeka Treenerid, kes said 2:0 jagu FC TRT77 võistkonnast.

Tartu meistrivõistluste korraldaja, JK Tammeka juhatuse liige Ken Viidebaum ütles, et turniiri märksõnaks oli üllatusterohkus ja ühtlane tase.

«Mõlemad võistkonnad, kes võitsid oma alagrupid, kaotasid juba veerandfinaalides teiste alagruppide neljandatele. Vähe oli suureskoorilisi mänge, mis näitab, et võistkonnad olid võrdsed ja igal väraval oli suur kaal. Päev läks kiirelt ja meeleolukalt ning ka ilmal polnud viga. On ette tulnud kordi, kui novembris on Tartu meistrivõistlustel mängitud lumesajus hangede vahel ning jää peal,» rääkis Viidebaum.