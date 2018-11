Saagikoristus iga hinna eest

Kristin Uusna (vasakult), Annabel Berg, Jörgen Sinka ja Joonas Vatter olid vaatajate ees «Saagi» etenduses 11. novembril. Pildil on peatunud hetk enne kaost, kui tulevik tundus veel ilus.

Tartu üliõpilasteatris Kalev Kudu lavastatud «Saak» on komöödia, mida vaadates hakkab lõpuks õudne. Kas sellised hädapätakad me olemegi? Kumb on hulluks läinud, kas maailm või meie temas?