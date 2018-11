Asjatundjad jagavad tasuta õigusabi

Eesti juristide liidu direktor Krista Paal selgitas, et EJL on Õigusapteeki korraldanud 2010. aastast ning see on osutunud väga menukaks. «Möödunud nädalal teenindasime Tallinnas nelja tunniga näiteks 195 klienti ja kümmekonnale inimesele pidime kahjuks isegi ära ütlema,» rääkis Paal.