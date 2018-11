Noortele suunatud narkoturu uus trend: ühised kommipeod ja krüptorahas hangeldavad diilerid

Selles Eestis konfiskeeritud lehes on 450 0,5-ruutsentimeetrist LSD doosi ehk marki. Politsei väitel lõppeks selle lehe palja käega puudutamine üledoosiga.

Tartlane Mart (nimi muudetud ja toimetusele teada – toim) on töötav lõpetamata kõrgharidusega 25-aastane noormees, kes näeb välja viks ja viisakas. Tegelikult on ta varem tarvitanud paar aastat oma elust aktiivselt ecstasy’t, kokaiini ja kanepit ning tema väitel on väga lihtne soovitud narkootikum Tartus kätte saada.