Vahur Kollom: valitsus eriplaneeringu algatajana vastutab tehtud kahju eest

Üldsuse survel otsustas valitsus juunis alustada ettevalmistusi, et lõpetada tselluloositehase kavandamiseks algatatud riigi eriplaneering. Valitsus kasutas oma pressiteates väga kavalat sõnastust ja kui täpsemalt lugeda, siis ei lõpetatud eriplaneeringut, vaid alustati ettevalmistusi. Ehk täiesti pesuehtne PR-trikk, et saada enda pealt ära rahva negatiivset reaktsiooni otsuste suhtes.

Est-For Investi esindajad toimetasid aga edasi. Nimelt saatsid nad avaldused Võru, Setumaa, Räpina ja Saarde vallale, kus palusid volikogudel toetada riigi eriplaneeringu ja mõjude, sealhulgas keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist valdade territooriumil. Nad põhjendasid seda sellega, et planeeringu ja mõjude hindamise eesmärk on uurida, kas on võimalik kaaluda valdade territooriumile puidurafineerimistehase püstitamist ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamist.

Eestis kiputakse ikka asju otsustama vales järjekorras. Anname lubadusi eriplaneeringuteks, ilma et meil oleks täielik selgus, kuidas metsi tegelikult majandada. Tasakaalukas metsade majandamine on aga mõeldud terve Eesti heaks.

29. oktoobril saatis komisjon kollektiivse pöördumise esitajatele kirja, kus tervitati manifestis toodud metsade tasakaaluka majandamise ideed, ja lisas, et see peaks kujunema strateegiadokumendi «Metsanduse arengukava aastateks 2021–2030» koostamise aluspõhimõtteks ja sellest tuleks juhinduda metsade elujõulisust tagavate sätete sõnastamisel. Hea meel on tõdeda, et rahva arvamust võeti seekord tõsiselt.