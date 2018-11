Järelkuulatav. Tartu Postimehe raadiosaates räägiti Raadile takerdunud kaitseväelinnakust

Tartu Postimees oli samal päeval kirjutanud, et ideest kolida Raadi kaitseväelinnak Ravila tänava lõppu Tähtvere metsa ei saa asja, sest kaitseministeeriumi hinnangul on asjasse puutuvad tähtajad juba praegu punased ning ministeerium on võtnud tagasi linnale saadetud detailplaneeringu algatamise taotluse. Mitmed linnavalitsuse esindajad on varem öelnud, et kaitseväelinnaks Raadil on võrreldav rändrahnuga taluõuel, sest see takistab piirkonna arengut.