Tartu vald soetas abipolitseinikele taskulambid

Tartu valla ja politsei kohtumisel avaldas kohalik omavalitsus soovi toetada omakandi vabatahtlike tegevust ning suurendada seeläbi kogukonna turvalisust. Ühises arutelus leiti, et hea võimalus selleks on toetada abipolitseinike tööd neile väga vajalike taskulampide soetamisel.

«Politseinike peamisteks töövahenditeks on pastapliiats, märkmik ja öisel ajal ka taskulamp. Seda olulisem on, et uute vabatahtlike liitudes oleks meil võimalik neile tööks vajaminev varustus kohe kaasa anda. Valla toel said nüüd Tartumaa abipolitseinikele mõeldud töövahendid head täiendust,» ütles Järva.