Kalendris terendab advendiaeg, ent Tartu koduaias puhkesid roosid õide

Tartu linnavalitsuse avalike suhete osakonna juhataja Indrek Mustimets postitas sotsiaalmeediasse pildi lupiinist, mis samuti hilissügisel õitseb. Pilt lillast lupiinist on tehtud möödunud pühapäeval. Mustimets ütles, et lupiini õitsemine praegusel aastaajal on erakordne. «Suvel on neid siin sadu, aga kahekümne aasta jooksul ei ole novembris seda küll õitsemas näinud,» märkis ta.